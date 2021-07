Despiden a un periodista griego por un comentario racista sobre un jugador asiático de tenis de mesa

Un comentario racista durante un partido de tenis de mesa le ha costado el puesto a Demostenes Karmoiris, periodista de la ERT griega, la radiotelevisión pública del país heleno. Karmoiris comentaba el encuentro entre el jugador griego Panagoitis Giotis y el surcoreano Jeoung Young-Sik cuando pronunció las polémicas palabras que han provocado su cese de la Ellinikí Radiofonia Tileorasi.

"Cómo un jugador de tenis de mesa asiático es capaz de seguir la pelota con sus ojos rasgados", dijo el periodista al que siguen las risas de su compañero de plató. El comentario provocó su despido de la ERT que rechazó en un comunicado el racismo y proclamó que este no tiene cabida en su cadena.

#Greece: casual #racism on national broadcaster ERT as journalist D. Karmoiris “jokes” about Korean table tennis players wondering how they can see the ball moving given they have “slitty eyes”.

To be fair, he did also say they are amazing at the sport



