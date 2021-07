David Valero, en El Partidazo de COPE: “He dormido con la medalla atada para que no me la quiten”

Desde hoy, el nombre de David Valero queda inscrito en el libro de oro del olimpismo español tras protagonizar una remontada prodigiosa que ha culminado con medalla de bronce, la segunda de España en estos Juegos Olímpicos. En su entrevista en el Partidazo de COPE ha revivido el sueño que supone su triunfo y se ha emocionado al escuchar a su mujer y a su entrenador Carlos Coloma.

El sueño de la medalla olímpica

"Aún estoy asimilándolo con un poco de resaca. He tenido un despertar que pesa del cuello. Es increíble lo que se ha conseguido. La medalla es para todos los españoles".

"He dormido con la medalla atada para que no me la quiten. Llevábamos tiempo trabajando, llegaba muy mentalizado y aquí estamos".

Trascurso de la carrera

"La salida es crucial y la he cagado y me he quedado atrás del grupo, pero no he tirado la toalla".

"He pensado: Lo tengo todo perdido, vamos a hacerlo lo mejor posible. Poco a poco he ido pasando grupos, el cuerpo iba respondiendo, me he venido arriba hasta que al final he podido llegar a conseguir esta medalla".

"Venía a darlo todo, a lo mejor no estaba como favorito pero todos los corredores sabían que podía darles un susto".

Su entrenador Carlos Coloma

"Carlos Coloma ha sido nuestro patrón, el gran inspirador. Carlos me ha dado la oportunidad de trabajar con su equipo. Él ha sido el que nos ha metido en el cuerpo y en la mente que se podía conseguir. Hemos luchado por un sueño y hemos llevado una planificación perfecta para dar hoy lo mejor de mí".

En la entrevista, su entrenador Carlos Coloma ha ensalzado la gran gesta de Valero: "David todavía no es consciente de lo que ha hecho. Se merece esta medalla más que nadie". “Con 22 años David estaba trabajando en el campo, esa raza de trabajador nato la lleva en la sangre y es la que le ha servido hoy para sacarla en la carrera.

“Le dije que no escuchase a nadie que dijese que era imposible y que solo escuchase a su hijo de dos años que decía: “Papa va a ganar”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Emoción a flor de piel

A David Valero le ha embargado la emoción cuando ha vuelto a escuchar la conversación que ha mantenido con su mujer en Tiempo de Juego, tras conseguir la medalla:

"Lo hemos expresado todo en lágrimas. Ninguno de los dos podía hablar. En momentos así salen todas las emociones". “Estos días han sido muy duros, llevo más de dos meses sin pasar por casa”.