Bezzecchi suma su primer triunfo del año y recorta distancias con Gardner

El italiano Marco Bezzecchi (Kalex) sumó su primera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Estiria de Moto2, en el circuito Red Bull de Spielberg, y recortar de esta manera distancias con el líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex), que se tuvo que conformar con la cuarta plaza. Acompañaron en el podio al italiano los españoles Arón Canet (Boscoscuro) y Augusto Fernández (Kalex).

No hubo dudas en cuanto a la elección de los neumáticos en la categoría de Moto2, y todos los pilotos montaron neumáticos de seco para una carrera también declarada en seco al no llover ni durante la carrera de Moto3 ni en el tránsito entre ambas competiciones, aunque todavía con algunas zonas del asfalto notablemente mojadas. El australiano Remy Gardner (Kalex), que fue el más rápido en los entrenamientos oficiales, intentó hacer lo propio en la salida, pero se le adelantó el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), con el japonés Ai Ogura (Kalex) y los españoles Raúl Fernández (Kalex) y Arón Canet (Boscoscuro), tras ellos. Gardner cometió, además, un pequeño error en la curva tres que le hizo abrirse y ver cómo le superaba su compañero de equipo Raúl Fernández, con todos los pilotos en "fila india" para intentar aprovechar al máximo el carril más seco del asfalto.

Enseguida se formó un cuarteto en cabeza de carrera con Bezzecchi, Gardner, Fernández y Canet, que en apenas dos vueltas ya contaban con más de un segundo de ventaja sobre el grupo encabezado por Ai Ogura, Sam Lowes (Kalex) y su compañero de equipo, el español Augusto Fernández (Kalex). Marco Bezzecchi aguantó en las primeras vueltas todos los envites de Remy Gardner, con un grupo de cabeza muy estirado que al mejorar el estado de la pista permitió que se volviese a reagrupar, aunque muy estirado en todo momento, pero ahora con Arón Canet tercero, tras superar a un Raúl Fernández que no estuvo demasiado fino y en varias ocasiones se equivocó en la trayectoria de la trazada, sobre todo en la curva nueve.



Algo parecido le sucedió a Marco Bezzecchi, quien no pudo frenar el ataque de Remy Gardner y el posterior adelantamiento de Arón Canet, que vio su oportunidad y no dudó en situarse tras el rebufo de la moto del australiano, que en el octavo giro volvió a marcar vuelta rápida de carrera, mientras Raúl Fernández caía hasta la séptima posición. Al cumplirse el noveno giro Gardner, Canet y Bezzecchi habían vuelto a abrir un pequeño hueco sobre sus perseguidores, por entonces Ai Ogura, Sam Lowes y Augusto Fernández, con Raúl Fernández un poco descolgado de ellos en cabeza del siguiente grupo. Remy Gardner supo plantear el principio de carrera con mucha cabeza, pues no cometió ningún error, esperó el momento propicio para superar a sus rivales y cuando tuvo el circuito despejado por delante comenzó a imprimir el ritmo que más le convenía y que poco a poco le fue consolidando en la primera posición, camino de su cuarta victoria de la temporada.

Por detrás del australiano, Arón Canet y Maerco Bezzecchi tuvieron que centrar su atención en el japonés Ai Ogura, quien desde la cuarta posición marcó vuelta rápida de carrera en el decimotercer giro para acercarse a ambos en busca de un lugar en el podio por primera vez en su temporada de debutante en Moto2. Dos vueltas más tarde, en la decimoquinta y quizás avisado desde el muro de la calle de talleres por sus mecánicos, Marco Bezzecchi superó a Arón Canet en la apurada de frenada de la curva uno para intentar alcanzar a Gardner y evitar que le superase Ogura, que en varias ocasiones intentó doblegar al español. A siete vueltas del final (vuelta 19), Bezzecchi volvió a adelantar a Gardner y Ogura hizo lo propio con Canet sin que entre ellos hubiese apenas diferencias.

La presión pudo en esta ocasión con el australiano Remy Gardner que se coló en la curva cuatro, se salió de la pista y regresó en la quinta plaza, justo por delante de Raúl Fernández, aunque la suerte se alió poco después con la penalización de vuelta larga para Ai Ogura por exceder en más de cinco ocasiones los límites del circuito, en cuyo límite también estaba el australiano. Ogura cumplió con la penalización, aunque pisó la línea blanca y fue sancionado al final de la carrera con tres segundos de penalización, para regresar quinto a la carrera, justo por detrás de Remy Gardner, con Marco Bezzecchi consolidado en la primera posición, perseguido por Arón Canet y con Augusto Fernández tercero.

Arón Canet intentó recuperar el terreno perdido frente a Bezzecchi y, de hecho, en alguna ocasión rodó hasta medio segundo más rápido que el italiano, pero éste supo mantener las distancias hasta el final para garantizar su primera victoria de la temporada por delante de los españoles Arón Canet y Augusto Fernández. La cuarta plaza fue para Remy Gardner, por delante de Ai Ogura, por delante de Celestino Vietti (Kalex) y Raúl Fernández, con Xavier Vierge (Kalex) noveno y Albert Arenas (Boscoscuro), decimoquinto. Se quedaron fuera de los puntos Marcos Ramírez (Kalex), decimonoveno, y Jorge Navarro (Boscoscuro), vigésimo.