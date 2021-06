El Barça no está a favor de la convocatoria de Pedri para los Juegos

Esta mañana se publicó la convocatoria de los jugadores que disputarán los Juegos Olímpicos. Entre los jugadores mayores de 23 años se encuentran Marco Asensio, Mikel Merino y Dani Ceballos. Para la competición, que comenzará el próximo 23 de julio, el seleccionador, Luis de la Fuente, ha querido contar con seis jugadores de la Absoluta entre los que destaca el jugador de Barça, Pedri González.

Según informó Luis Basteiro en el 'Especial EuroCOPE', el Barcelona, por su parte, no está de acuerdo con la convocatoria del canario para disputar estos Juegos. Sin embargo, el club no puede negarse si el futbolista quiere asistir a esta competición, ya que los equipos españoles están obligados a ceder a sus jugadores, a diferencia de los equipos extranjeros de los que se necesita autorización para participar. Es el caso de Fabián Ruiz, de Nápoles, Ferrán Torres, del Manchester City o de Gonzalo Villar y Borja Mayoral, jugadores de la Roma, quienes no acudirán a los Juegos por oposición de los clubes.

Por otra parte, la Federación ha solicitado que la convocatoria oficial no sea de 18 jugadores, como se espera inicialmente. Por lo que se ha pedido, debido a la actual situación de la pandemia, que se pueda contar con los 22 futbolistas que forman actualmente la lista.

La Selección Española se concentrará mañana y se preveé que el equipo viaje a Japón el próximo 13 de julio. Allí, La Roja jugará un amistoso, el 17 de julio, frente al país anfitrión antes de comenzar oficialmente la competición en la fase de grupos, con Egipto, Argentina y Austrlia como contrincantes.