Woods se gusta en su regreso al golf: "Fue una maravilla volver a jugar"

Más de diez meses después de sufrir un grave accidente de tráfico, Tiger Woods volvió a jugar al golf junto a su hijo Charlie Woods, de 12 años, en el PNC Championship de Orlando (Florida, Estados Unidos) para culminar la primera jornada en la quinta plaza con -10 golpes, a tres de la pareja formada por Payne Stewart y Reagan Cink.



La recuperación de Woods va lenta pero con paso firme. Junto a su hijo, demostró que, pese a las adversidades, su calidad no ha desaparecido. Lo demostró en el estreno del PNC Championship, un torneo que marcará un antes y un después en el golfista estadounidense por ser el lugar de su reaparición.



Su desaparición de los campos de golf se produjo abruptamente tras sufrir un grave accidente en el que se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derechos al chocar contra un terraplén y volcar ladera abajo con su vehículo el pasado 23 de febrero en Los Angeles.



Casi un año después, volvió a disfrutar del sabor de la competición. Y lo hizo junto a su hijo, Charlie, que mostró tener buena genética después de competir a gran nivel en la primera jornada del torneo. Después, a los medios del torneo, Woods narró sus primeras sensaciones tras su regreso: "Un gran día, con la familia. Lo he pasado genial. Lo hemos pasado muy bien jugando juntos mi hijo y yo. Charlie no parecía nervioso y yo aún puedo meter algún par que otro", explicó.



"No pudimos capitalizar un eagle con buenos golpes. Estoy pateando mejor, cada vez voy mejor, pero todavía no estoy en forma de golf. Además, Siento orgullo por lo que hace Charlie. Para pelear por la victoria mañana, hay que empezar fuerte. Pero lo importante es divertirse. En el día a día hay que quitar lo malo, cavar, salir del barro. Esta es la parte fácil, competir", añadió.



Este domingo, se disputará la segunda jornada del PNC Championship, que recibe a veinte duplas de jugadores integrados por al menos un profesional que debe haber ganado un Campeonato Mayor o el Players Championship y un familiar, que en su mayoría son padres e hijos. Tiger Woods, en su caso, acudió a esta edición por invitación y cerrará el fin de semana con una segunda jornada con la que definitivamente dejará atrás un accidente que le pudo costar muy caro.

