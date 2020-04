Tiger Woods: "Me siento un poco nervioso y quiero salir a jugar"

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 10 (dpa/EP)

El golfista estadounidense Tiger Woods ha admitido que le está costando adaptarse al hecho no jugar el Masters de Augusta, que debía haber comenzado este jueves, y que se siente "nervioso" y con ganas de "salir a jugar" en medio de la paralización de la actividad deportiva debido al coronavirus.

"Conscientemente sabía que se suponía que debía irme a Augusta y jugar el Masters. Pero no estoy jugando esta semana. Mi cuerpo estaba listo para ir. Fue una locura. Me siento un poco nervioso y quiero salir a jugar. Esa no es la forma en que quería mantener la chaqueta verde por un período de tiempo más largo", dijo Woods en declaraciones a Golf TV.

El norteamericano ganó sorprendentemente su quinto Masters el año pasado, 14 años después de su último éxito anterior en Augusta. El calendario de golf se ha modificado considerablemente a medida que se suspende el juego debido a la pandemia de coronavirus. Entre los torneos 'grandes', el Abierto Británico se canceló por completo, el Campeonato PGA se pospuso hasta agosto, el Abierto de Estados Unidos hasta septiembre y el Masters, hasta noviembre.

El 'Tigre' dijo que el otoño estará muy "ocupado" este año y que se sentará con su equipo para decidir su planificación. "Pero no sabemos si vamos a jugar estos torneos. Es raro practicar sin objetivos reales", reconoció, añadiendo que al menos se siente listo para cuando el juego pueda reanudarse.