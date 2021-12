Tiger Woods regresa al golf diez meses después de su grave accidente

El golfista Tiger Woods lamentó no tener, en la actualidad, la resistencia que le "gustaría tener", después de que en febrero sufriera un grave accidente de tráfico y este fin de semana haya vuelto a los campos de golf para disputar, junto a su hijo, el torneo PNC Championship.

"Estoy empezando a volver a intentar jugar de nuevo, así que no tengo la resistencia que me gustaría tener. Desafortunadamente, a veces la sensación no coincide con la velocidad o el tiro que estoy haciendo. La pelota no está volando tan lejos como a mí me gusta o estoy acostumbrado", afirmó Woods antes de comenzar su primer torneo después del accidente.

El estadounidense aseguró que su swing ya no es "tan poderoso". "Simplemente no tengo la velocidad. No puedo generar la velocidad a la que estoy acostumbrado, y ya sabes, el cuerpo no es lo que solía ser antes", afirmó. "De manera lenta pero segura llegaré a donde la velocidad comenzará a recuperarse, y podré comenzar a hacer los tiros que sé y que simplemente no están saliendo del todo", indicó Woods.

Así, el golfista minimizó las expectativas antes de su regreso a una competición este fin de semana. Woods jugará junto a su hijo, de 12 años, Charlie, 10 meses después de un accidente de tráfico que puso en peligro su vida y que dejó al 15 veces ganador de un Major necesitando cirugía por múltiples lesiones en las piernas.