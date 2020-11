Tiger Woods firma el peor hoyo de su carrera: 10 golpes para un par 3

El estadounidense Tiger Woods hizo este domingo, durante la cuarta y última jornada del Masters, su peor resultado de siempre en un hoyo en un torneo del PGA Tour al completar con 10 golpes (+7) el par 3 del 12 en el Augusta National, en el que se fue hasta tres veces al agua.

Su hasta ahora peor resultado en un hoyo de un torneo fue el 9 que firmó en el hoyo 3 (par 4) del Muirfield Village Golf Club de Dublin (Ohio, EEUU) durante la tercera ronda del Memorial Tournament de 1997.

Tiger Woods 12th hole:



1. Tee shot into water

2. Drop

3. Wedge into water

4. Drop

5. Wedge into back bunker

6. Thins bunker shot into water

7. Drop

8. Bunker shot

9. Missed Putt

10. Putt