Rahm y Sergio García salen de las quinielas en St Andrews; Hovland y McIlroy se jugarán la Jarra de Clarete

El español Jon Rahm cerró su tercera tarjeta en la edición 150 del Abierto Británico por debajo del par, pero lejos del liderato a falta de una jornada en el Old Course de St Andrews, en Escocia.



El vasco empezó con buenas sensaciones que no se concretaron en el primer hoyo en el que estuvo a punto de cerrarlo con un eagle tras un gran golpe desde la calle, pero después efectuó una mala lectura del putt y solo pudo salvar el par.



En el segundo hoyo, otra mala decisión le mandó al búnker y le supuso el primero de los dos bogeys que concedió en la primera vuelta.



Lo enmendó el de Barrika antes de llegar al ecuador de la jornada, en el par 4 del nueve, lo que le permitió llegar con +1 a la segunda parte del recorrido.



Rahm logró enlazar otros dos birdies en los hoyos 14 y 15 para situarse en negativo, pero el 16 se le complicó con un bogey.



Le puso remedio en el 18 con su cuarto birdie, el tercero de la segunda vuelta, para dejar en rojo su tarjeta del día (71 golpes) y quedarse con -5, lejos de los mejores de la general.

Sergio García firma el par del campo en un tercer día irregular

El español Sergio García firmó el par del campo en la tercera jornada del Abierto Británico de golf, en el que mantiene el -3 en el acumulado con el que había concluido la segunda jornada en el Old Course de St. Andrews.

Después de un gran segundo día (66 golpes) en Escocia, en el que se sacó las malas sensaciones que había tenido el jueves (75 impactos), el de Borriol comenzó de manera solvente su recorrido este sábado, con dos birdies consecutivos en los tres primeros hoyos.

La primera vuelta se le cruzó en el quinto con la aparición de la arena: la sacó del primer búnker, pero la bola no llegó al green y cayó a otro arenal; García la sacó de nuevo para ver cómo la pelota regresaba prácticamente al mismo lugar. Lo superó con un doble bogey para partir de cero.

Sergio García, en la tercera jornada del Abierto Británico de golf.EFE

También tuvo problemas en el octavo hoyo, otra vez con uno sobre el par, pero le puso remedio en el noveno para llegar al ecuador con 36 golpes.

La segunda vuelta volvió a ser inestable, con dos birdies (en el 12 y el 16) y dos bogeys (en el 15 y el 18), para firmar el par del campo en su tarjeta y quedarse con -3 en el acumulado.

Arnaus desaprovecha las buenas condiciones de St. Andreuws

El español Adri Arnaus desaprovechó las buenas condiciones del Old Course de St Andrews en las primeras horas de este sábado, especialmente en la vuelta inicial, y, tras firmar un 73 este sábado, acabó con un acumulado de 217, un golpe por encima del par, el tercer día del Abierto Británico.

El barcelonés afrontó la tercera jornada del Open con el par del campo, después del +2 de la primera jornada y del -2 de la segunda, en la que logró clasificarse para seguir en acción.

Adri Arnaus, en el Abierto Británico de golf.CORDON PRESS

Este sábado, sin embargo, fue incapaz de aprovecharse de un benévolo Old Course, casi sin viento y con buena temperatura, donde comenzó con ocho hoyos con el par y solo consiguió el birdie en el noveno.

Los problemas aparecieron en la segunda parte del recorrido, con un bogey en el décimo agujero y dos más consecutivos, en el decimosexto y el decimoséptimo, en el que pudo ser peor porque se fue al camino.

Un birdie en el 18, como el que le permitió superar el corte el viernes, alivió el panorama para Arnaus, que se quedó con un +1 en su tarjeta del día y en el acumulado.

Hovland y McIlroy lideran con -16

La Jarra de Clarete ve estrecharse el círculo con Hovland y McIlroy, dos compañeros y amigos de Ryder Cup, con una renta de cuatro golpes, con -16 bajo el par, sobre el estadounidense Cameron Young y el australiano Cameron Smith, quien perdió la delantera desde donde empezó sin el 'putt' del día anterior. Hovland amasó su posición de privilegio con cuatro 'birdies' seguidos en los primeros nueve hoyos.

McIlroy, cuatro veces campeón de 'Grand Slam' --incluido un Abierto Británico en 2014--, demostró ser uno de los mejores del mundo y tener ese momento bien afinado, con un 66 como su compañero de partido, destacando un espectacular 'eagle' en el hoyo 10 desde el búnker. El número uno, Scottie Scheffler, Dustin Johnson, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick o Jordan Spieth esperan su opción.