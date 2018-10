Sergio García, en El Partidazo de COPE: "Ha sido una Ryder especial, se dijo que EEUU nos iba a apalizar"

Sergio García es el gran triunfador de la Ryder Cup disputada el pasado fin de semana. Este jueves, aceptó la llamada de El Partidazo de COPE para comentar esta victoria: "Todas las victorias son diferentes y bonitas. Ésta es especial por cómo se dio, por lo que se habló de que el equipo americano nos iba a apalizar, porque tampoco había sido el mejor año de mi carrera. Y en lo personal, haber conseguido el récord es muy bonito".

El golfista comentó la satisfacción que le da la Ryder Cup por poder hacer equipo: "Es una competición que siempre me ha llamado mucho, y me da la oportunidad de tener esos sentimientos de equipo que no tienes en el resto de competiciones. Y haces unas relaciones muy especiales, más abiertas con los jugadores, nos quitamos la ropa, y gracias a eso he hecho muchos amigos en la Ryder".

Confesó que ha sido un año complicado, "de muchos cambios que hay que hacerse a ellos: también el ser padre, el haber tenido poca fortuna por no haber pasado varios cortes por tan solo un golpe".

Además, reconoce no haber encajado muy bien algunas críticas de la prensa: "Hacer un mal gesto porque no te salen las cosas o te ves que te quedas fuera del equipo, te pinchan, te preguntan cosas complicadas y quizás te pilla en un momento delicado y no te apetece contestar lo que te preguntan. Hay gente de la prensa parece que no tiene que pedir perdón nunca, y que te machaca cuando te salen mal las cosas".

Precisamente, dio su opinión con respecto al tema de opinión de la noche en El Partidazo de COPE: la compatibilidad entre paternidad y el deporte de élite. "Afortunadamente, tengo una mujer que se preocupa muchísimo y ayuda con lo que haga falta, y tenemos una niñera que nos ayuda en semanas concretas y en días de torneo para que yo pueda estar lo más descansado posible. Nuestra niña es buenísima porque duerme toda la noche, pero si se despierta, se levanta la niñera. En semanas normales, o se levanta mi mujer Ángela y o me levanto yo. A mí me encantar estar involucrado con ella".