Sergio García mantiene su idilio con Valderrama tras la primera jornada

El golfista español Sergio García alargó su historia de amor con Valderrama tras conseguir una tarjeta de cinco golpes por debajo del par (66) que le han situado en la segunda posición compartida tras la primera jornada del Estrella Damm NA Andalucía Masters, organizado por la Fundación que da nombre el jugador castellonense.

García ha ganado las ediciones de este evento en 2011, 2017 y 2018, demostrando su idilio con el recorrido gaditano. Este jueves firmó una apertura de 66 impactos, sólo uno por detrás del líder provisional del torneo, el francés Victor Pérez.

"Me encanta este lugar, no hay duda de eso", dijo García tras la jornada inaugural. "Hoy fue una gran ronda, golpeé la pelota muy bien. Es probablemente lo mejor que he sentido en mucho tiempo. Pero es sólo la primera jornada y hay que ir paso a paso. Todavía queda mucho golf por jugar", explicó García en declaraciones al European Tour.

García comparte el segundo puesto con un cuarteto de jugadores formado por el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, el malayo Gavin Green, el sueco Anton Karlsson y el estadounidense Sihwan Kim, mientras que el galés Bradley Dredge, el japonés Masahiro Kawamura, el francés Matthieu Pavon y el estadounidense Julian Suri se quedaron un escalón por debajo con -4.

El de Borriol fue de menos a más en una jornada donde destacaron sus 'birdies' de los hoyos 11 y 17. El golfista de 39 años tuvo incluso la posibilidad de acceder al liderato, pero un error en el noveno emboque le dejaron un impacto por detrás del francés Pérez. "Me complace mucho mantener la tarjeta limpia en uno de los lugares más difíciles para hacerlo", espetó.

Por su parte, Pablo Larrazábal ocupa la undécima posición, el mejor español por detrás de García, con -3 golpes sobre el par. Le sigue Adri Arnaus con idénticos guarismos, mientras que John Ram sólo pudo firmar -2 y se ha quedado en la vigésima primera posición tras el primer capítulo en Sotogrande.