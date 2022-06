Sergio García abandona el PGA y jugará en el Saudi Tour

El campeón del Masters de Augusta en 2017, informa Quique Iglesias, ha tomado la decisión de abandonar el PGA Tour. La decisión de Sergio García pasa por jugar el Saudi Tour aunque su intención es jugar el US Open que arranca el 13 de junio si no le echan desde la organización. Además, este hecho le apartaría también de la Ryder Cup ya que Sergio García no podría ser declarado 'jugador elegible' para el torneo.

El nuevo golf... Sergio García deja el @PGATOUR para debutar en el circuito @SaudiGolfLeague que se estrena esta semana en Londres. Mantiene su intención de jugar el @usopengolf. Junto a él, Pablo Larrazábal, Adrián Otaegui y David Puig (AM). @deportescope — Quique Iglesias (@qiglesias) June 7, 2022

Además, el estadounidense Dustin Johnson también ha tomado la decisión y lo ha anunciado en rueda de prensa. El exnúmero uno del mundo y con dos torneos del Gran Slam en su palmarés (Abierto de Estados Unidos y Masters de Augusta) tampoco podrá ser elegible para jugar la Ryder Cup Roma 2023 tras haber sido clave en la pasada edición en Wisconsin.

"La Ryder Cup es increíble y ha significado mucho para mí, estoy orgulloso decir que he jugado y representado a mi país, pero finalmente decidí que esto era lo mejor para mí y mi familia", dijo en The Centurion Johnson, quien apuntó que aún tiene la intención de jugar los torneos más importantes: "Ojalá nos permitan jugar. Obviamente estoy exento (de la gira LIV) para los grandes y planeo jugar allí a menos que escuche lo contrario".

?? ÚLTIMA HORA | @TheSergioGarcia abandona el @PGATOUR



?? Jugará este fin de semana en el millonario Saudí Tour (@LIVGolfInv)



?? No podrá ser elegible para la @rydercup de Roma 2023



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/6kX6pxdAca — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2022

Johnson se une así en su renuncia al circuito americano a su compatriota Kevin Na, que también se decantó por estas series hace unos días y en las que estarán también, entre otros, el sudafricano Louis Oosthuizen, los ingleses Ian Poulter y Lee Westwood, el norirlandés Graeme McDowell o el veterano estadunidense Phil Mickelson.