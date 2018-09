Sergio García lidera una gran mañana para Europa

El español Sergio García ha vuelto a ganar en su segundo partido de la Ryder Cup, la competición bienal de golf entre Estados Unidos y Europa que se está celebrando este fin de semana en Le Golf National, a las afueras de París.

En la tercera sesión de "fourball" (cuatro bolas) del sábado por la mañana, la pareja formada por García y el norirlandés Rory McIlroy han derrotado a los estadounidenses Brooks Koepka y Tony Finau por dos hoyos de ventaja con uno por disputar (2-1).

"La verdad es que me he encontrado bastante bien estos días y he tenido dos compañeros increíbles", dijo Sergio García, que ya había arrasado el día anterior, junto con el sueco Alex Noren, a Phil Mickelson y Bryson Dechambeau.

La victoria de García y McIlroy es una de las tres de cuatro de los europeos en la tercera sesión, y deja el marcador en 8 a 4 para los del Viejo Continente, a falta de disputar 16 puntos: 4 puntos en la sesión de "foursomes" (golpes alternados) del sábado por la tarde, y 12 puntos en los partidos individuales del domingo.

La única victoria de los estadounidenses ha llegado en el último partido de la mañana entre la pareja formada por Justin Thomas y Jordan Spieth contra el inglés Ian Poulter y el español Jon Rahm (2-1).

En el bando europeo, también han ganado los ingleses Paul Casey y Tyrrell Hatton contra Dustin Johnson y Rickie Fowler (3-2). La pareja triplemente imbatida del italiano Francesco Molinari y el inglés Tommy Fleetwood han vuelto a derrotar a Tiger Woods, esta vez junto con Patrick Reed (4-3).

"Esta muy bien haber logrado dos puntitos y sobre todo de la manera que lo hemos hecho hoy, con muy buen juego en el momento en que los estadounidenses estaban apretando más", comentó Sergio García cuando se disponía a prepararse para su partido de la tarde.

García repite pareja con Noren, esta vez contra Bubba Watson y Webb Simpson, la misma dupla de estadounidenses que perdió el día anterior contra el inglés Ian Poulter y McIlroy. "Espero que Alex y yo volvamos a tener un buen día y volvamos a hacer algo parecido a lo de ayer", dijo en referencia a su abultada victoria por 5-4.

La gran actuación de García en los primeros compases de su novena Ryder Cup parece confirmar su recuperación después de un año de altibajos, tras su victoria en el Masters de Augusta de 2017. "Me he ido encontrando mejor y esto es una continuación de todo el trabajo", afirmó Sergio García.

En los otros tres partidos de "foursomes" de la tarde estarán el inglés Justin Rose y el sueco Henrik Stenson contra Johnson y Koepka, Molinari y Fleetwood contra Woods y Dechambeau, y Poulter y McIlroy contra Spieth y Thomas.

A pesar de la clara ventaja, el capitán del equipo europeo, el danés Thomas Bjorn, minimizará los riesgos y sólo sacará al campo a dos de los cinco novatos de su escuadra, Fleetwood y Noren.

En la cuarta sesión descansarán Rahm, Hatton y el danés Thornbjorn Olesen, y el veterano Casey, antes de salir a disputar los decisorios partidos de individuales del domingo.