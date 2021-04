Rahm tendrá que remontar en el último día del Masters

El golfista vizcaíno Jon Rahm ha terminado la tercera ronda del Masters, que se disputa esta semana en el histórico recorrido de Augusta National, al par y a siete golpes del líder provisional, el inglés Justin Rose (-7).

“Ha sido frustrante, muy frustrante. Ha habido siete u ocho golpes que he jugado como quería, he pegado a la bola como quería y han acabado en malos sitios”, dijo Rahm después de una ronda con cuatro bogeys y cuatro birdies.

“Son cosas que te cuestan. Sin duda hoy he jugado mejor que los otros días y el resultado no refleja lo bien que he jugado hoy. Estoy pensando hacer el par para terminar el torneo redondo con cuatro días de 72”, comentó con cierta ironía el número tres del ranking mundial.

Third round play at #theMasters has been suspended due to a dangerous weather situation. pic.twitter.com/VPIUhjwEIy — PGA TOUR (@PGATOUR) April 10, 2021

Jon Rahm, que participa esta semana en su quinto Masters, ha terminado su ronda en el momento en que se cancelaba la competición debido a la lluvia inminente. “Ahora que se acaba de parar justo, venía viento. Si sigue y el líder no se aleja mucho igual mañana salgo con un día duro y hago pocas y les doy un susto”, dijo sobre sus posibilidades de victoria en la última jornada del domingo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Me va a hacer falta estar cerca del record del campo o por lo menos la mejor vuelta del torneo para tener opciones de ganar”, dijo Rahm.

“No es que esté jugando mal, es que a veces las cosas no salen y cada día he mejorado pero el resultado no lo refleja. Hoy es un día de esos, en los que he jugado muy bien, pero estas ráfagas de viento que cambian entre árboles han hecho que no salga el día”, dijo el golfista de Barrika.