Rahm sigue en la pelea por un Memorial que lidera Justin Suh

El estadounidense Justin Suh se colocó este viernes al frente del Memorial Tournament del Muirfield Village Golf Club de Dublin (Ohio, EE.UU.) mientras que el español Jon Rahm se mantiene entre los mejores a cuatro golpes del líder.

Con una tarjeta de -6 este viernes (siete birdies y un bogey), Suh se situó en lo más alto de la clasificación con un -8 acumulado tras dos jornadas. Su compatriota Davis Riley, que había sido el mejor el jueves con un -5, se hundió en esta segunda jornada con un +6.

