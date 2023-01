Jon Rahm roza la hazaña en el Farmers Insurance Open

Después de dos jornadas épicas y de remontada que le colocaron en segunda posición, el español Jon Rahm no pudo culminar la hazaña este sábado en la última jornada del Farmers Insurance Open, el torneo que se celebró en San Diego y que terminó con victoria del Max Homa.



Rahm había ganado ya dos torneos en este enero fabuloso para él (Sentry Tournament of Champions y The American Express) y aspiraba no solo a su tercer triunfo seguido sino también a recuperar el número uno del ránking mundial.



Finalmente no pudo ser después de un Farmers Insurance Open que ha sido como una montaña rusa para el de Barrika.



La primera ronda del miércoles parecía descartar a Rahm para la victoria con un +1 que le dejó a 9 golpes de los mejores y con muchas dificultades para superar el corte.

