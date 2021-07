Rahm recupera el número uno antes de Tokio

El español Jon Rahm, que concluyó este domingo entre los cuatro primeros del Abierto Británico, con una última tarjeta con 66 golpes (cuatro bajo par), para un total de 269 (-11), recupera el número 1 mundial perdido el anterior domingo y que tenía en su poder el estadounidense Dustin Johnson. El campeón del último grande de la temporada, fue finalmente el norteamericano Morikawa.

A red hot back nine for @JonRahmpga ?? He finishes with a 66 #TheOpenpic.twitter.com/uS8gAPOQij