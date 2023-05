Rahm reacciona y pasa el corte de un PGA Championship dominado por Scottie Scheffler

Completar rondas en negativo premia más que nunca en esta edición del PGA Championship en Oak Hill, y tres golfistas se posicionaron este viernes en el coliderato: el norteamericano Scottie Scheffler, el canadiense Corey Conners y el noruego Viktor Hovland, todos con un -5. Una mejor versión de Jon Rahm (-2, +4 en total) le permitió pasar el corte y competir durante el fin de semana.

Triple empate en el liderato

Scheffler arrancó su recorrido con dos ‘birdies’ y penalizó con un ‘bogey’ en el siete. Un 'putt' errado en el 'green' del 18 impidió que si situara líder en solitario. "Siento que hice una buena jornada, no hice tantos ‘birdies’ como me hubiera gustado, pero tuve un número bastante bueno", comentó Scottie al terminar, consciente de que podría salir de Rochester como número uno del mundo.

El trabajo en el 'green' de Conners le catapultó a lo más alto de la clasificación, sus 'putts' largos en el dos, trece y quince se convirtieron en ‘birdies’. El canadiense sueña con su primer ‘major’ y viene de ganar el Abierto de Texas en Abril. Hovland, que también busca su primer título en un ‘major’, cerró con un ‘birdie’ en el 18 con un 'putt' de tres metros.

Two rounds down and Hovland heads into the clubhouse tied for the lead at -5.



La mejor tarjeta del día la firmó el norteamericano Brooks Koepka con 66 golpes, arreglando su primera ronda y posicionándose en el grupo de favoritos a tres impactos del liderato y con -2 en su total.

Rahm recupera su mejor versión y pasa el corte

Rahm dijo el jueves antes de abandonar Oak Hill que no descartaba nada si lograba hacer varios buenos swings el viernes. El primero de ellos llegó en el dos, con su primer ‘birdie’ del día, en un hoyo donde en primera ronda hizo ‘bogey’. Mejoró mucho su acierto encontrando los ‘fairways’ en los segundos nueve hoyos, permitiéndole encarar mejor el ataque al 'green', fue mucho más fiable también con el putt. Así llegaron tres ‘birdies’ consecutivos en el trece, catorce y quince.

"RAHMBO"



Precisamente esa salida desde el 'tee' del quince demostró que era ‘otro Rahm’, dejó la bola a escasos dos metros de la bandera y acertó con el 'putt' para su tercer ‘birdie’ seguido. Y encaró el momento más determinante, el de afrontar los tres hoyos del 16, 17 y 18 que el jueves le hundieron en la clasificación. Este viernes no fue tan problemático el cierre pero tampoco pudo arañar más golpes al campo con un ‘bogey’ y dos pares.

Rahm logró el objetivo que se había marcado para el viernes, pasar el corte y hacer un recorrido bajo par que le posicionara más cerca de los puestos de cabeza. Fueron ocho golpes menos que el jueves para firmar un dos bajo el par del campo y un +4 en la clasificación.

El día comenzó recuperando los partidos pendientes del jueves, y rápidamente se demostró que el parón no le vino bien a Eric Cole, líder en la noche. Hizo un doble ‘bogey’ en su regreso al campo que le bajó varias posiciones, y ya en su segunda ronda, muchos errores y +4 tras nueve hoyos, perdiendo cualquier opción de mantenerse entre los favoritos.

Junto a Rahm también pasó el corte un Pablo Larrazabal que tuvo el camino inmerso al vasco ya que de sus óptimos 69 golpes del jueves pasó a los 75 del viernes, producto de cinco 'bogeys', para quedarse también con +4. Menos suerte tuvieron Adrián Otaegui y Adri Arnaus, ya fuera de este Campeonato de la PGA después de firmar 70 y 76 golpes, respectivamente.