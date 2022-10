Rahm presenta su candidatura a la victoria; Cabrera Bello se hunde

Jon Rahm, doble campeón del Abierto de España, presentó este jueves en la primera jornada su candidatura a la victoria y se situó segundo a un golpe del primr líder, el chino Wu Ashun, mientras que Rafa Cabrera Bello, vencedor el pasado año, no empezó bien su defensa del título y tiene muy difícil pasar el corte este viernes.

Rahm, arropado por una numerosa afición en el Club de Campo Villa de Madrid pese a ser jueves laborable, completó el recorrido de dieciocho hoyos en 64 golpes (7 bajo par), con seis birdies, un eagle y un bogey en cinco horas.

Acomódense los próximos tres días porque el León de Barrika ha vuelto y eso es garantía de fuegos artificiales

'El león de Barrika' comenzó con un birdie en el hoyo 10 y, hasta la mitad del recorrido, realizó otros dos más en el 17 y 18, y un eagle en el 14. La segunda parte, en el hoyo 1, la empezó con un bogey, del que se recompuso con otros tres birdies más, en el 4, 5 y 8.

"He jugado bien y más no voy a pedir. La nota es muy buena. Los golpes que he fallado, salvo el del hoyo uno, no han ido muy lejos, y los nueve primeros los he jugado perfectos. Ojalá jugará todos así", dijo Rahm en la zona mixta.

En el mismo partido que Jon Rahm jugaron el vigente subcampeón de 2021, Adrián Arnaus, que firmó 76 goles (+5), complicándose mucho su pase del corte, y el australiano Min Woo Lee, actual número 73 del mundo, que completó el recorrido en 67 golpes (-4).

El golfista canario Rafa Cabrera Bello, que defiende el título, no tuvo su mejor día. Concluyó el recorrido en 74 golpes (+3), realizando un birdie, dos bogey y un doble bogey, una situación que le deja en una situación muy delicada para poder pasar el corte.

Cada detalle cuenta para el campeón



???? @RCabreraBello | #AccionaOpenpic.twitter.com/eFRDrcbxW9 — ACCIONA Open de España presented by Madrid (@accionaopen) October 6, 2022

Junto con Ashun Wu y Jon Rahm los mejores fueron el francés Mathieu Pavon y el sueco Joakim Lagergreen, ambos con 64 golpes (-7), un registro que les permite entrar afrontar con la moral reforzada la segunda jornada antes del corte para la siguiente ronda.

La sorpresa de la jornada la protagonizó el joven amateur madrileño Luis Masaveu, de 19 años, que en su primera ronda oficial en un torneo del circuito europeo entregó una tarjeta de 66 golpes (-5), realizando un eagle y seis birdies.

Otro español, Álvaro Quirós, concluyó décimo la primera jornada con 66 golpes (-5), seis birdies y un bogey, un registro mejor que el del inglés Tommy Fletwood, compañero de equipo de Rahm en la Ryder Cup y debutante en este torneo en Madrid. Finalizó con 70 golpes (-1)