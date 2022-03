Rahm mantiene su pleno de victorias y Sergio García empata con Morikawa en el WGC Match Play

El español Jon Rahm, número 1 del mundo, mantuvo el pleno de victorias este jueves en el World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, que se juega hasta el domingo en Austin (Texas, EE.UU.), mientras que su compatriota SergioGarcía consiguió un valioso empate tras estrenarse este miércoles con triunfo.

Rahm se impuso por 5 y 4 al estadounidense Cameron Young, mientras que García igualó (9-9) con el también estadounidense Colin Morikawa, número 2 mundial.

Rahmperdió tres de los primeros cinco hoyos, ganando uno y empatando otro, pero acabó creciendo y ganó siete de los siguientes ocho para hacerse con su segunda victoria en dos días.

García, que había debutado con triunfo contra el estadounidense Jason Kokrak por 4 y 3, empató con Morikawa, al ganar tres de los cinco hoyos finales y empatar los últimos dos. Hasta tuvo oportunidad para triunfar, pero falló un "putt" a su alcance en el hoyo 17 que le impidió mantener el pleno.

"Si me hubieras ofrecido un empate a mitad del hoyo 14, seguro que lo habría tomado y me habría ido corriendo. Luego, claro, tuve una gran racha en los hoyos 14, 15, 16 y 17 y allí piensas 'qué pena', fallé ese 'putt' en el 17, un poco corto, y él hizo un gran 'par'", afirmó García en declaraciones publicadas por el "PGA Tour". "Fue un duelo duro, no voy a mentir. Estoy contento con el empate", concluyó.

Tanto Rahm como García tratan de ganar el primer título de un golfista español en uno de los cuatros torneos que conforman los campeonatos del mundo WGC, algo que nunca se ha registrado.

El vizcaíno fue subcampeón de este mismo torneo en 2017 y tercero en el WGC Championship de 2017 y 2020. El castellonense rozó el triunfo en el St. Jude Invitational de 2014, en el que fue segundo por detrás del norirlandés Rory McIlroy, y tres veces tercero en el WGC Championship, en 2005, 2007 y 2013.

El torneo cuenta con 64 jugadores divididos en 16 grupos de cuatro. Rahm está en el Grupo 1 con los estadounidenses Patrick Reed y Cameron Young y el colombiano Sebastián Muñoz en tanto que García figura en el Grupo 2 con los estadounidenses Collin Morikawa y Jason Kokrak y el escocés Robert Macintyre.

La fase de grupos se disputa hasta este viernes con un punto por la victoria y medio por el empate. Los dieciséis ganadores de cada grupo pasan a la fase eliminatoria desde octavos de final. Los octavos se juegan el sábado por la mañana y los cuartos ese mismo día por la tarde. El domingo empieza con las semifinales y acaba con la final y el partido por el tercer puesto.