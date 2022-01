Rafa Cabrera se queda a un golpe de la victoria en Abu Dabi

A cuatro días de cumplir 30 años, el belga Thomas Pieters se regaló por anticipado una victoria en el torneo de golf HSBC Championship de Abu Dabi con un solo golpe de ventaja sobre el indio Shubhankar Sharma y el español Rafael Cabrera, que llegó a compartir el liderato cuando le faltaba cuatro hoyos para acabar su último recorrido.

