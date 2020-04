El irlandés Padraig Harrington, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, opinó este miércoles que "el consenso común" pasa porque la competición entre los Estados Unidos y Europa programada del 25 al 27 de septiembre en el recorrido de Whistling Straits (Wisconsin) sólo se dispute si puede haber público y no existe amenaza del coronavirus.

"Nadie quiero ver que la Ryder Cup se juegue sin poder estar allí los aficionados. No hay duda que esto convierte al torneo en mucho mejor y creo que hay el consenso común ahora es que la Ryder Cup no se jugará a menos que haya público", señaló Harrington a 'BBC Radio 5 Live'.

El ganador del Abierto Británico en 2007 y 2008 remarcó que "los jugadores y los que no lo son de todo el mundo" prestan atención a esta competición bianual "gracias a la tensión que se crea a través de los espectadores".

De momento, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha provocado que los cuatro 'majors' se hayan tenido que aplazar y cambiar de fechas. El Masters pasó de abril a noviembre, el Campeonato de la PGA de mayo a agosto, y el US Open de junio a septiembre, justo una semana antes de que se dispute la Ryder Cup en Wisconsin.

"No digo que no haya estado en duda. Estoy seguro de que han buscado alternativas y cosas así", dijo el irlandés, que ha mantenido conversaciones con los organizadores. "Pero la única razón por la que la Ryder Cup no se dispute, y que además está fuera de nuestras manos, es el coronavirus. No es algo que esté bajo nuestro control", admitió.

Además, el capitán del equipo europeo también recordó que la celebración del torneo no es ahora lo más vital. "También hay cosas más grandes que la Ryder Cup. Sabes que es algo grande en el golf, pero tenemos que ver la imagen más amplia", remarcó. "Espero que tengamos la oportunidad de jugar porque creo que es algo que puede unir a la gente y es algo que se desea y disfruta", sentenció.

La tenista alemana Angelique Kerber, exnúmero uno del ranking mundial WTA, ha opinado que el tenis podría empezar a salir de la crisis causada por el coronavirus con partidos sin aficionados presentes.

"Los partidos de tenis sin aficionados son todo lo contrario de lo ideal, pero para poder volver a la normalidad tendremos que discutir escenarios que, en otro momento, hubieran parecido absurdos", señaló Kerber en declaraciones a la revista alemana Sport Bild. La pandemia de coronavirus detuvo todo el tenis hasta al menos el 13 de julio, lo que obligó a posponer los torneos de 'Grands Slam' de Roland Garros y Wimbledon, entre otros.