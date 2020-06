Nick Watney, primer positivo por COVID-19 en el PGA Tour tras la reanudación del golf

El PGA Tour informó este viernes que el golfista estadounidense Nick Watney, quien participaba en el torneo RBC Heritage, dio positivo por coronavirus y se retiró de la competición antes del comienzo de su recorrido en la sesión de tarde de la segunda ronda.

Watney, de 39 años, cinco veces ganador de torneos del PGA Tour, indicó antes de llegar al Harbor Town Golf Club, en Hilton Head (Carolina del Sur), que tenía síntomas relacionados con el virus. El golfista consultó con un médico, se le realizó una prueba de COVID-19 y se confirmó que era positivo, según un comunicado emitido esta tarde por el PGA Tour.

"Nick tendrá todo el apoyo del PGA Tour durante todo su período de aislamiento voluntario y recuperación bajo las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)", destacó el comunicado.

Nick Watney has withdrawn from the RBC Heritage prior to the second round after testing positive for COVID-19.



He will have the PGA TOUR’s full support throughout his self-isolation and recovery period under CDC guidelines. https://t.co/WLU17W0W2k