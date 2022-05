Mito Pereira asalta el liderato en la tercera jornada del PGA Championship

El chileno Mito Pereira asaltó el liderato este sábado en el Campeonato de la PGA, con un total de 201 golpes después de tres rondas, tres menos que el británico Matthew Fitzgerald y el estadounidense Will Zalatoris. Número 100 del mundo y en su primera participación en el Campeonato de la PGA, Pereira está a una sola ronda de distancia de convertirse en el primer jugador latinoamericano capaz de ganar este 'major'.

Just a kid from Chile ????@PGAChampionship leader Mito Pereira looks back on some childhood golf memories. pic.twitter.com/PwklhGQUFy — PGA TOUR (@PGATOUR) May 22, 2022

Pereira, que llegaba a este sábado en la segunda posición, a un golpe de Zalatoris, firmó un 69 (1 bajo par) con un 'birdie' en el último hoyo, tras entregar tarjetas de 68 y 64 golpes el jueves y viernes, respectivamente.

Tuvo el mérito de mantener concentración máxima durante su ronda, sin perder lucidez después de encadenar cuatro 'bogeys' en cinco hoyos (8,9,10,12). Tras ese momento complicado, logró tres 'birdies' y acabó la jornada como líder por delante de un Fitzgerald que acabó con 67 golpes (3 bajo par) y que acumula un total de 204 golpes en el torneo.

Birdie on the last for Mito Pereira ??



Solo leader with a 3-shot lead heading into Sunday.pic.twitter.com/9Z4ytWWKKs — PGA TOUR (@PGATOUR) May 21, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No brilló Zalatoris, que entregó una tarjeta de 73 golpes (3 sobre par) y que suma 204 impactos, al igual que Fitzgerald.

En el cuarto 'major' de su carrera, Arnaus, barcelonés de 27 años, entregó una tarjeta de 70 golpes (par) y acumula un total de 2010, lo que le convierte en el español mejor clasificado en Tulsa. Y eso que estropeó una actuación muy sólida con dos 'bogeys' en los hoyos 15 y 17, que le impidieron mejorar su décimo octava posición.

No está siendo un buen torneo para Jon Rahm, que tras superar el corte con apuros este viernes, vivió su peor ronda con una tarjeta de 76 golpes (6 sobre par). El vizcaíno registró seis 'bogeys' y ningún 'birdie' y acumula 218 golpes (8 sobre par), lo que deja muy lejos de la pelea por la victoria.

El estadounidense Tiger Woods se retiró este sábado del Campeonato de la PGA tras acabar la tercera jornada de competición con 79 golpes, nueve sobre par, lo que supuso la peor actuación de su carrera en este 'major'.

Tiger Woods has withdrawn from the PGA Championship after Round 3. pic.twitter.com/r35WxqXeAT — PGA TOUR (@PGATOUR) May 21, 2022

Woods, cuatro veces campeón del Campeonato de la PGA, había reconocido al acabar su ronda que no estaba seguro de competir el domingo y confirmó horas después su retirada, informó el PGA Tour en una nota.

El golfista estadounidense, que disputaba su segundo torneo de la temporada tras el Masters de Augusta, estuvo visiblemente condicionado por el dolor en la pierna que se fracturó el año pasado en un grave accidente de carretera.