El Memorial de Ohio será el primer torneo de golf en tener espectadores

El torneo Memorial que se disputa en Dublin, Ohio (EEUU), del 16 al 19 de julio será el primero del circuito de la PGA en contar con espectadores, aunque verá reducido su aforo a un veinte por ciento, hasta 8.000 personas al mismo tiempo y en el mismo sitio.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, aprobó la solicitud de los organizadores del torneo para "un número limitado de espectadores". Según la información del diario Columbus Dispatch, se permitirá un máximo de 8.000 personas en el sitio al mismo tiempo, o el 20% de su capacidad habitual.

Los espectadores deberán llevar mascarillas y no se instalarán "stands". Cada hoyo tendrá una zona acotada para el público con un número máximo de espectadores y se les tomará la temperatura al entrar al campo y en cualquier hoyo al azar.

La 45 edición del Memorial, que se celebra en el Muirfield Village de Ohio, será la que levante el telón en la vuelta de los aficionados a los torneos de golf en la PGA.

