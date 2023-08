McIlroy y Rahm se aseguran su presencia en el equipo europeo de la Ryder Cup

El norirlandés y número dos del mundo Rory McIlroy y el español Jon Rahm, que ocupa la tercera posición en el ránking, se han asegurado su presencia en el equipo europeo para la Ryder Cup 2023, que se juega en el Marco Simone Golf & Country Club entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Rory McIlroy y Jon Rahm han sido confirmados en el equipo europeo que capitanea Luke Donald tras asegurarse sus puestos a través de la lista europea de puntos.

El dúo acumulado ocho apariciones hasta la fecha. Esta edición será la séptima aparición consecutiva de McIlroy y la tercera seguida de Rahm.

