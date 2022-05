McIIroy comienza arrasando en Southern Hills y limita las opciones de Rahm y Sergio García

El Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, arrancó este jueves con malas noticias para el golf español, con un sufrido primer día para los cuatro representantes, Jon Rahm, Sergio García, Pablo Larrazábal y Adri Arnaus, lejos del -5 que dejó el norirlandés Rory McIlroy como primer líder en Southern Hills.

El recorrido de Tulsa, Oklahoma, castigó a Rahm, número dos del mundo, por perdonar en los tiros a bandera. Pese a no tener su mejor día, la vuelta del vasco pudo ser correcta de no ser por un 'doble-bogey' en el hoyo 8, para terminar con dos 'bogeys' más. En +3 cerró el jueves el campeón del US Open, obligado a la remontada.

También dejó escapar la vuelta Sergio García, en este caso por un mal inicio, 'doble-bogey' en el segundo hoyo, y un mal final, tres 'bogeys' en los tres últimos. El de Borriol terminó también en +3, mientras que Arnaus, con +2 dejó un estreno notable sin premio en su primer PGA. Mucho más lejos quedó Larrazábal con +7.

La jornada inaugural se la apuntó un McIlroy que firmó una alta apuesta por cortar su sequía de ocho años desde su último 'Grand Slam'. El dos veces campeón del PGA Championship lidera el torneo con una tarjeta de 65 golpes, grandes sus primeros nueve hoyos, enseñando la buena forma en la que llegaba.

Birdie at the last to take back the lead ??@McIlroyRory posts his lowest opening round in a major since 2011. pic.twitter.com/n4axSgcyoJ