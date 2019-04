Madrid Trophy Promotion, promotor del Mutua Madrid Open, organizará el Open de España de golf los próximos 5 años

Se disputará en el Club de Campo Villa de Madrid y pasará a jugarse en octubre para no coincidir con el torneo de tenis

El Open de España de golf se ha garantizado su continuidad para los próximos cinco años gracias al acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Golf y el Circuito Europeo con Madrid Trophy Promotion, promotora del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la ATP y de categoría Premier Mandatory de la WTA.

Este acuerdo fue presentado este martes en el 'tee' del hoyo 1 del Recorrido Negro del Club de Campo Villa de Madrid, que será la sede de las cinco próximas ediciones del torneo, que albergó la cita por quinta y última vez en 1996, un año después de que Severiano Ballesteros lograse su última victoria como profesional.

El Open de España había tenido últimamente problemas para conseguir la financiación para disputar y, de hecho, no formó parte del calendario en 2017, regresando en el 2018 con victoria de Jon Rahm en el Centro Nacional. Ahora, con la llegada de Madrid Trophy Promotion, se asegura su futuro y cambiará sus fechas y se celebrará del 3 al 6 de octubre en este 2019, en lugar de en abril o mayo como hacía antaño, para no coincidir con el Mutua Madrid Open.

Gerard Tsobanian, CEO de la promotora, aseguró que empezaron a trabajar en este proyecto "hace casi dos años" y que la idea es convertir el evento "en grande en el futuro como el tenis". "Creo que todos los madrileños conocen y valoran ahora el Mutua Madrid Open y no necesito defender su concepto, es un evento del más alto nivel deportivo, social y de entretenimiento", indicó.

"No hay solo tenis, la gente que viene lo pasa bien y queremos hacer lo mismo con un evento que no sólo venda golf como deporte atractivo. Para la RFEG y el Circuito Europeo es un orgullo tener este torneo y Madrid va a brillar por su repercusión y atraerá turismo de golf. Le vamos a hacer crecer y con él a la ciudad y a los 'partners', va a tener una repercusión tremenda que va a devolver un enorme retorno", añadió.

Tsobanian dejó claro que no quieren "reinventar el golf", pero que sí, como han hecho con el tenis, van a "innovar y llevar el deporte a otro nivel", con el objetivo también de "democratizarlo". De todos modos, al contrario que el año pasado, la entrada no será gratuita. "No es nuestro concepto, un evento crece si todos participan, pero barato sí", subrayó, recalcando que ya cuentan con patrocinadores, avalados por el "sello de calidad" que les da el torneo de tenis.

El directivo recordó que el Mutua Madrid Open es "el sexto torneo del mundo". "Y el objetivo con el golf es hacer lo mismo. Están separados por seis meses y así Madrid cuenta con dos fechas importantes en el calendario deportivo para que traslade una imagen joven y dinámica. Es un gran proyecto que queremos hacer bien. El acuerdo es para cinco años, pero el concepto es no movernos, queremos crecer aquí", sentenció.

Además, aprovechó para enseñar algunas de las ideas que tienen en mente como donde pondrán el Village con la oferta de restauración y para las marcas, una grada en el 'Practice Range' porque "muchos quieren ver a los profesionales entrenar" o una grada para "casi 2.000 personas" en el hoyo 18. "Lo que nos desmarca en el tenis es la zona VIP y aquí es importante no destruir la naturaleza, así que lo haremos dentro de los árboles para que puedan disfrutar de la naturaleza", advirtió.

ESCAURIAZA: "TSOBANIAN CONOCE MUY BIEN EL DEPORTE Y EL ESPECTÁCULO"

Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, celebró el acuerdo y la llegada de Madrid Trophy Promotion con un Gerard Tsobanian que "conoce muy bien el deporte y el espectáculo". "Eso es lo que quizá nos faltaba para que la gente viniese y estuviese entretenida. Lo ha conseguido con un éxito enorme con el tenis y creo que lo conseguirá en el golf", apuntó.

El dirigente remarcó que el año pasado hicieron este Open "en cinco o seis semanas" por el deseo de Keith Pelley, CEO del Circuito Europeo, y que con esta alianza ponen fin a una incertidumbre. "Complicaba la confección del calendario de los jugadores españoles y ahora es una auténtica liberación estar cinco años o más. Creo que Madrid es el sitio donde más espectadores conseguiría tener", admitió.

"Jon siempre trata de cumplir su palabra y creo que estará en el 'tee' del 1", indicó sobre el vasco, defensor del título y que en un vídeo grabado aseguró que estaría en el Club de Campo en octubre. "Espero que estén todos los que juegan fuera, sobre todo Sergio (García) y Rafa (Cabrera-Bello)", deseó, al tiempo que calificó al recorrido madrileño como "mítico" y como "icono de diseño en Europa". "En Madrid caben muchas competiciones de alto nivel y venir aquí es un bonus muy grande", recalcó.

Por su parte, Keith Pelley también mostró su satisfacción por este acuerdo con Madrid Trophy Promotion. "Somos muy afortunados de que una compañía así se implique en este torneo y el golf. Trajo a Madrid el tenis y convirtió el torneo en uno de los mejores del mundo y en una gran plataforma para la ciudad. Es un acuerdo espectacular", detalló.

Finalmente, Luis Cueto, presidente del Club de Campo Villa de Madrid y también coordinador general de la Alcaldía, espera que con este evento puedan "prestigiar la ciudad". "Creo que vamos a tenerle que cambiar el nombre de Madrid Trophy Promotion a Madrid Promotion por todo lo que haces", señaló sonriente a Tsobanian.

"Este es el club que más licencias de golf tiene de España, aquí juegan 1.000 niños y eso no se improvisa, es una cantera. Los espectadores se van a sorprender de que Madrid es una ciudad verde, ver esta imagen maravillosa con el entorno de El Pardo y la Casa de Campo, va a dar un vuelco en la opinión de muchas personas, y para nuestros abonados es un orgullo recuperar una competición de alto nivel", sentenció.