Koepka toma el mando en otro mal día para Jon Rahm

El norteamericano Brooks Koepka asaltó este sábado el liderato en el Campeonato de la PGA del Oak Hill Country Club de Rochester (Nueva York) con una tarjeta de 66 golpes, cuatro bajo par, y un acumulado de -6. Le siguen de cerca el noruego Viktor Hovland y el canadiense Corey Conners a un golpe de distancia. Ambos golfistas cerraron el día con el par del campo para mantener el -5.

Sólo nueve golfistas cerraron su tarjeta del sábado en negativo, y únicamente siete se mantienen bajo el par del campo en la general tras tres rondas disputadas, lo cual explica la dificultad de este campo de Oak Hill Country Club en Rochester, al que en la jornada del sábado se le sumó además la intensa lluvia durante casi todo el día.

Have yourself a Saturday, @BKoepka . He cards a 4-under-par round of 66. #PGAChamp pic.twitter.com/jM15GDLTCU

Koepka hizo este sábado un único 'bogey' y cinco 'birdies', destacando el logrado en el 17 con un 'putt' de unos diez metros que puso en pie al público de Oak Hill. El golfista de LIV Golf se sitúa como el principal favorito para el triunfo final. Hovlad y Conners se mantuvieron firmes en la punta de la clasificación. Fueron líderes durante casi todo el día, pero un 'bogey' en el 18 del noruego y un 'doble-bogey' del canadiense en el 16, permitieron que Koepka les superara.

Firmar 70 golpes, el par del campo, no puede ser considerado un mal resultado para ambos golfistas, y saldrán el domingo con muchas posibilidades de conquistar el que sería su primer 'major' de sus carreras. Completan la zona noble de la clasificación, y en consecuencia opciones de título, los norteamericanos Bryson DeChambeau (-3) y Scottie Scheffler (-2), el inglés Justin Rose (-2) y el norirlandés Rory McIlroy (-1).

La decepción la protagonizó Scheffler, quien firmó cuatro 'bogeys' en la primera parte de su recorrido y quedó rápidamente lejos de las primeras posiciones. Pudo maquillarlo con un 'birdie' en el 14 pero era el día en el que todos esperaban mayor rendimiento por su parte, no sólo por el título, sino por la posibilidad de arrebatarle al número uno del mundo a Jon Rahm.

JON RAHM LEJOS DEL TÍTULO

El golfista español Jon Rahm mostró este sábado otra floja versión de sí mismo al firmar un +2 durante la tercera jornada. Durante un día con lluvia, Rahm rubricó una tarjeta de 72 golpes y permaneció muy lejos del resto de favoritos a la victoria final. Gracias a tres 'birdies' en el tramo final de su concurso, en los hoyos número 13, número 14 y número 17, el jugador de Barrika se recompuso hasta acabar ocupando el puesto 42 junto a otros nueve participantes.

Rahm acumula ahora un +6 después de tres días sobre la hierba del Oak Hill. En la cuarta y definitiva jornada, Rahm necesitará casi un milagro para llegar a la cúspide. Tendría que mejorar incluso su exhibición del mes pasado para conquistar el Masters de Augusta. Si eso no sucede, los focos quizá se centren en el estadounidense Michael Block, un profesor sin estatus de profesional y que está octavo, a seis golpes del líder.

Michael Block is making the most of the week ??



He heads into the final round of the @PGAChampionship T8. pic.twitter.com/FgvzadThdB