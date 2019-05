Koepka domina en el PGA; Tiger, eliminado; Rafa Cabrero, único español en pasar el corte

El golfista estadounidense Brooks Koepka ha consolidado su liderato en el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf (PGA) de Estados Unidos, el segundo major del año, que se disputa esta semana en Bethpage Black, cerca de la Ciudad de Nueva York.

Koepka ha prolongado el recital de golf de la primera jornada con siete birdies y una vuelta de -5, que lo dejan con un acumulado de -12, a nada menos que siete golpes de los segundos, el estadounidense Jordan Spieth (-5) y el australiano Adam Scott (-5).

"Solo he intentado sentir que tenía control del palo, el tiempo y buen ritmo en el swing. Ha estado muy bien meter unos cuantos putts y salvar algunos pares hoy", dijo Spieth, ganador del Masters y el Abierto de Estados Unidos de 2015 y del Abierto Británico de 2017, que vuelve a soñar con conquistar el cuarto grande que le falta.

"Si haces 64 golpes en un grande es que han tenido un gran día. He comenzado muy bien y he logrado mantener el ritmo todo el día", dijo Scott, que, con una ronda de seis bajo el par, también regresa al terreno de los aspirantes a majors seis años después de su victoria en el Masters de 2013.

Por su parte, el favorito del público, la estrella estadounidense Tiger Woods, flamante ganador del Masters de Augusta y aspirante a su décimo sexto grande, ha terminado con +5 a un golpe del corte de +4 para poder competir durante el fin de semana.

"No he hecho todas las pequeñas cosas que tengo que hacer para lograr buenos resultados y ponerme en buena posición", dijo Woods algo decepcionado, aunque aún satisfecho por ser "el ganador del Masters a los 43 años".

El número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson (-4), ha iniciado su acecho a la cabeza del torneo con un ronda de -4 y un acumulado de tres bajo el par, a ocho golpes de su compatriota y amigo Koepka. Johnson está empatado con los también estadounidenses Daniel Berger (-4), Kelly Kraft (-4) y Luke List (-4) y el inglés Matt Wallace (-4).

"Son 72 hoyos y queda mucho por delante", dijo Dustin Johnson, que acumula la experiencia de 20 torneos ganados, de cara a un fin de semana que se promete movido.

El grancanario Rafa Cabrera Bello ha sido el único de los cinco españoles que llegaron esta semana al Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA) que ha superado el corte para seguir compitiendo durante el fin de semana.

"He jugado mejor hoy, he pegado mejor de salida y he cogido más greenes. Me he metido en pocos problemas y le he pegado un poquito más a gusto", dijo Cabrera Bello, que ha acabado con +4, justo en el límite del corte y a 16 golpes del líder, el estadounidense Brooks Koepka (-12).

"Lo que tengo en mente ahora es jugar el fin de semana, coger confianza y espero escalar todas las posiciones que pueda", agregó el grancanario sobre su estrategia para el sábado y el domingo del segundo major de la temporada.

El vizcaíno Jon Rahm, que venía de ganar en un torneo del circuito estadounidense no ha logrado pasar de cinco sobre el par y se ha quedado a un golpe de la clasificación.

"Parecía que salía el sol en los segundos nueve, pero no he podido acabar. La primera bola que he puesto en calle ha sido después de nueve hoyos y he cogido cuatro calles", dijo Rahm, víctima de los desaciertos desde el tee de salida.

"He estado jugando bien todo el año y es la primera vez que de verdad no podía manejar el swing. La última vez que me sentí de esta manera fue hace poco menos de un año también en Nueva York", dijo el golfista de Barrika, undécimo del mundo y octavo del PGA Tour.

El guipuzcoano Adrián Otaegui (+5) también se ha quedado a las puertas de jugar el fin de semana de su segundo PGA Championship.

"En general, la semana no ha sido mala teniendo en cuenta como he jugado. Ha habido golpes buenos, pero también he hecho fallos que no son habituales en mí cuando estoy fino", dijo Otaegui.

El guipuzcoano fue el primero en llegar al campo y salió en el primer grupo de la mañana (6.45 hora local) después de saltar de la cama a las cuatro de la madrugada. Ahora tiene por delante dos torneos del circuito europeo y una prueba clasificatoria para el tercer grande del año, el Abierto de Estados Unidos.

"El inicio fue malo y luego he jugado más o menos decente. Con la mochila llena desde ayer se ha complicado la cosa", dijo a Efe el cacereño Jorge Campillo, que ha acabado con +9 al no poder recuperar una primera ronda de siete sobre el par.

Por su parte, el castellonense Sergio García, tampoco pudo enmendar los fallos de la primera jornada y acabó con +5 y su séptimo corte seguido fallado en los majors. García, ganador del Masters de 2017, participaba en su 80º grande consecutivo en Bethpage.