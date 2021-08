Jon Rahm, sobre su positivo antes de los Juegos: "Puedo garantizar que esta vez no tenía coronavirus"

Jon Rahm ha reaparecido este miércoles en la rueda de prensa previa al torneo Northern Trust Open. El golfista español ha hablado por primera vez tras haberse perdido los Juegos Olímpicos de Tokio por haber dado positivo en COVID-19 aunque, según él, esta vez se debió de tratar de un falso positivo.

"Me hicieron cuatro controles, di negativo, y en el quinto di positivo. No tenía síntomas. Puedo garantizar que esta vez no tenía coronavirus, no tengo explicación a lo que pudo pasar", ha dicho el de Barrika. "Es una pena porque tenía muchas ganas de representar a España", ha dicho.