Jon Rahm y Sergio García pasan el corte y estarán en el fin de semana del Masters

El castellonense Sergio García y el vizcaíno Jon Rahm han concluido la segunda ronda del 86º Masters, que se disputa esta semana en el histórico recorrido de Augusta National, con un acumulado de +2 que les da el pase para seguir compitiendo durante el fin de semana.

“Las condiciones han sido similares a las de ayer, con rachas de viento y los greenes un poco más firmes y rápidos que ayer. Complicado. Siento que he jugado muy bien y el resultado no ha correspondido”, dijo a EFE Sergio García, a cinco golpes de los colíderes provisionales, el sudafricano Charl Schwartzel (-3) y el surcoreano Sungjae Im (-3).

El ganador del Masters de 2017 ha pasado por varios obstáculos durante la ronda, como un triple bogey en el hoyo 11, y no ha tirado la toalla en ningún momento. “Me siento como si hubiera peleado 10 rounds con Canelo. Ha sido duro”, dijo el castellonense después de pasar el corte por primera vez desde su victoria de hace cinco años.

“Me quería matar en el 11 y a partir de ahí, me limité a jugar e intentar hacerlo lo mejor posible, y tuve suerte con un par de buenos golpes en los últimos dos hoyos”, agregó García, que acabó con dos birdies y recibió las felicitaciones de los que le acompañan en este su 23 Masters.

“Es impresionante cómo ha peleado. El resultado ha sido injusto para como ha jugado”, dijo a EFE el exfutbolista Luis Figo, después felicitar a Sergio García y animarle entre abrazos para los siguientes dos días de competición.

El número dos del mundo Rahm ha logrado acabar el día, que empezó con dos birdies en los dos primeros hoyos, al par y un acumulado de +2. “He jugado mucho mejor que ayer y, de alguna manera, he acabado con dos golpes menos. Ha sido difícil”, comentó a EFE el golfista de Barrika.

“Siento que ha habido muchos momentos que podía haber aprovechado si hubiera jugado un poco mejor. Podría haber acabado probablemente bajo el par”, dijo Rahm, que se siente animando para el fin de semana de un torneo en el que ha terminado cuatro de cinco veces entre los diez primeros.

Jon Rahm nunca ha fallado el corte y se encuentra a tan solo cinco golpes de los líderes en el primer grande del año. “Me anima que de alguna manera no estoy lejos de la cabeza porque no he jugado para nada bien”, agregó.

El tercer español en Augusta, el guipuzcoano José María Olázabal (+17), ha terminado su 33ª participación en el Masters, que ganó en 1994 y 1999, entre los últimos puestos, después de la hazaña de pasar el corte el año anterior con 55 años.