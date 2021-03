Jon Rahm y Sergio García acceden a los cuartos de final en el 'Match Play'

Los españoles Jon Rahm y Sergio García se mantienen en liza en el torneo Dell Technologies Match Play, del PGA Tour, y esta tarde disputaran los cuartos de final, al imponerse en la sesión matutina en octavos, respectivamente, al sudafricano Erik van Rooyen y al canadiense Mackenzie Hughes.

Rahm se impuso Van Rooyen, por 3 a 2, ya que el de Barrica terminó el hoyo 16 con una ventaja de tres golpes sobre su rival. Sergio García lo hizo por 2 a 1 sobre Hughes.

En los cuartos de final, Rahm se medirá al estadounidense Scottie Scheffler, que se impuso en octavos al inglés Ian Poulter (5 a 4); mientras que Sergio García se enfrentará con el francés Victor Perez, que ganó al escocés Robert MacIntyre (5 a 4).

