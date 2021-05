Jon Rahm: "Quiero jugar y voy a jugar los Juegos, y me encantaría darle un oro a España"

El golfista español Jon Rahm dejó claras sus ganas por disputar los Juegos Olímpicos de Tokio este verano y aseguró que le "encantaría darle una medalla de oro a España", aunque también criticó algunos aspectos de la organización que no facilitan demasiado la participación.

"Los que estén relacionados con el Comité Olímpico Español (COE) lo sabrán, ya hemos hablado con ellos. El hecho de que no nos dejan ir hasta el miércoles al hotel del campo, que está a una hora o más de la villa olímpica, es lo difícil para nosotros porque vamos a viajar desde Estados Unidos y desde otras partes del mundo", indicó.

"La semana siguiente hay un campeonato del mundo y si tenemos que llegar allí con el 'jet-lag' y luego tenemos que coger el autobús una hora u hora y media es complicado. El golf no es como otros deportes que siempre es la misma cancha. La pista de atletismo no cambia, hay ciertas cosas que nos cambian, pero nosotros sí tenemos que ir a ver el campo y estudiarlo", recordó.

"Y si no podemos ver otros deportes... ¿qué más dará dónde nos quedemos? Si no hubiese ningún problema será perfecto pero el hecho de no poder ir hasta el domingo es lo que lo hace difícil. Ahora, yo quiero jugar y voy a jugar; y me encantaría darle una medalla de oro olímpica a España", añadió el bilbaíno en la rueda de prensa previa al campeonato de la PGA.

En busca del oro olímpico

Además, Rahm recordó que ha podido "representar a España a todos los niveles" y ha ganado medallas de oro mundiales, pero "no en los Juegos Olímpicos", sentenció el español, que se mostró en la misma línea que otros compañeros como el norirlandés Rory McIlroy y el segundo clasificado de la PGA, Justin Thomas.

En otras cuestiones, preguntado por el torneo que arranca este jueves, el segundo torneo 'Grand Slam' de la temporada, dijo que "el objetivo es ganar siempre". "Y si hay que elegir una semana, elijo esta", sentenció Rahm en rueda de prensa.