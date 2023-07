Jon Rahm protagoniza una remontada histórica con una vuelta de récord

El español Jon Rahm, que pasó el corte del Abierto Británico con dos golpes sobre el par, protagonizó en el tercer día de competición una gran remontada que le llevó, con 63 impactos -ocho birdies- y un acumulado de seis bajo par, a poder pelear por la victoria en la última jornada.

El 'León de Barrika' está yendo de menos a más con su juego en el Royal Liverpool Club, sede de la edición 151 del Abierto Británico, uno de los cuatro 'majors'. En la primera jornada, Jon Rahm concluyó con tres sobre el par y en la segunda, aunque finalizó con -1, llegó con un acumulado de +2, un registro que le hizo pasar el corte con más sufrimiento del previsto.

Another brilliant birdie. A superb showing from Jon Rahm today.



He moves into a tie for second and is seven-under for his round.



Watch Jon finish his round live