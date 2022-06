Jon Rahm se mantiene a un golpe de los líderes; Sergio García y Adri Arnaus se despiden del torneo

Pese a que jugadores como el español Jon Rahm (-4 en total) o el norirlandés Rory McIlroy (-4) mantienen intactas sus opciones de levantar el trofeo, la jornada de este viernes en el Abierto de Estados Unidos dejó una exhibición de los golfistas locales con diez de ellos situados entre las doce primeras posiciones. En cabeza destacan Collin Morikawa y Joel Dahmen, colíderes con cinco golpes bajo par en total tras dos fechas disputadas.

.@Collin_Morikawa has opened with two rounds in the 60s in a major twice in his career. He went on to win both times ??



His Friday 66 is our @Lexus Top Performance of the Day. #LexusGolfpic.twitter.com/plB5cM3Gqv