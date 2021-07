Jon Rahm se luce en la segunda jornada y recupera sus opciones en el Abierto Británico

El español Jon Rahm, número dos mundial, se recompuso de su mal papel en la jornada inaugural del Abierto Británico, con una tarjeta de 64 golpes (6 bajo par) sobre el Royal St George’s GC (Sandwich, Kent) con la que vuelve a recuperar sus opciones de triunfo en el último 'grande' de la temporada al colocarse a 6 golpes del líder sudafricano, Louis Oosthuizen (-11).

Rahm está vivo. Este viernes, con una exhibición a la altura de su ránking mundial, volvió a colocarse entre los aspirantes a llevarse la Jarra de Clarete.

No arrancó bien. Encadenó 5 pares seguidos en los primeros hoyos y los fantasmas de la ronda inaugural comenzaron a asomar. Sin embargo, con una precisión milimétrica en el approach, anotó dos birdies seguidos en el sexto y en el séptimo hoyo que dieron comienzo al recital del de Barrika.

Rahm se resalció del hoyo 9, cuyo búnker truncó su recorrido el jueves, con un birdie. Y en la segunda vuelta, completó su nómina con tres birdies seguidos en el 13,14 y 15, para cerrar su registro en 64 y auparse hasta la duodécima posición, a 6 impactos del líder. El vasco tuvo la oportunidad de batir el récord de vuelta en el campo inglés (-7), actualmente en manos de Sir Nick Faldo y Rayne Stewarts, pero desaprovechó su putt para birdie en el hoyo 18.

Louis Oosthuizen dejó otra actuación sublime. Entregó una tarjeta de 4 birdies y un espectacular eagle en el hoyo 14 de par 5, tan sólo empañada por un bogey. El sudraficano se mantiene líder, a dos golpes del estadounidense Collin Morikawa, que se apuntó a la lucha por su segundo 'grande' con otro 64 (-6).

