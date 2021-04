Jon Rahm y José María Olazabal pasan el corte en la segunda jornada del Masters; Sergio García, eliminado

La segunda jornada del Masters de Augusta fue mucho más amable con los mejores del mundo este viernes de lo que fue la primera, buenas condiciones que no aprovecharon los españoles Jon Rahm, a siete golpes del liderato que mantiene el inglés Justin Rose, ni Sergio García, que no pasó el corte que sí salvó Olazabal.

El primer 'major' de la temporada dio un vuelco radical en su condición, tras un arranque el jueves con incluso marrón en los 'greens', un campo rápido como nunca en los primeros 18 hoyos. El Augusta National se llevó un buen baño antes de un viernes mucho más blando y receptivo que sonrió a medias a los españoles.

Sí lo hizo para José María Olazabal, el día en el que su amigo Severiano Ballesteros hubiera cumplido 64 años. El doble campeón en Augusta se desquitó de seis años de no lograr jugar el fin de semana en un campo único y especial y lo hizo bajando del par en el día y un +2 en el total, de azul marino y blanco, en homenaje a Seve.

Rahm no sacó su mejor versión, aunque mantiene la opción de un 'moving day' el sábado que le acerque a la cabeza. El vasco, que saltó al verde el jueves recién llegado del nacimiento de su hijo, se tuvo que conformar con una nueva jornada al par, con tres 'bogeys' y otros tres 'birdies'. Mientras, Sergio García falló el corte por un golpe, con par en el día y el +4 del jueves.

El castellonense siguió la mala dinámica en 'majors' desde que ganó en Augusta en 2017. El de Borriol comenzó con tres 'birdies' en cinco hoyos, pero la segunda vuelta le dejó sin fin de semana. Muchos favoritos como Rory McIlroy, Dustin Johnson, Lee Westwood, Patrick Cantlay, Jason Day o Brooks Koepka se quedaron fuera.

