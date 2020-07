Jon Rahm estrena su número 1 en Memphis

El español Jon Rahm, número uno del mundo desde el pasado 20 de julio, disputará su primer torneo desde la cima entre el jueves y el domingo con motivo del World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational, que se jugará en el TPC Southwind de Memphis (Tennessee). Rahm se situó como número uno hace nueve días tras ganar el torneo Memorial, del PGA Tour, en Dublín (Ohio).

El vizcaíno de Barrika comanda la lista mundial de golfistas profesionales por delante del norirlandés Rory McIlroy y seis estadounidenses: Justin Thomas, Webb Simpson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y Patrick Reed. Ahora, en su primera defensa, tiene como principales a amenazas para desbancarlo a McIlroy y Thomas.

Rahm seguirá seguro una semana al frente si gana en Memphis. Si no lo hace, perdería el trono en el caso de que el ganador fuera McIlroy. Justin Thomas también tiene opciones de hacerse con el número uno. En su caso necesita ganar y que Rahm acabe más abajo del puesto decimocuarto y McIlroy lo haga empatado en el segundo puesto.

Jon Rahm es el segundo golfista español en estar en lo más alto, tras haberlo logrado el fallecido Seve Balllesteros el 27 de abril de 1986 (8 años y siete meses antes de que naciera el jugador vasco).

Saldrá al campo con la presión sobre sus hombros de mantenerse el máximo tiempo posible en lo más alto de la lista mundial. Es su primera aparición en un torneo con los mejores del circuito y que reparte 10.250.000 dólares.

