Jon Rahm defenderá su título de campeón del Open de España

El golfista español Jon Rahm, número dos del mundo, defenderá su título de campeón en el Acciona Open de España presented by Madrid, que se disputará en el Club de Campo Villa de Madrid del 12 al 15 de octubre, informa la Real Federación Española de Golf (RFEG) en un comunicado.

Tres veces campeón del Open de España (2018, 2019 y 2022), será la primera vez que Rahm juegue en España tras proclamarse vencedor del Masters de Augusta el pasado abril, el segundo 'grande' de su carrera tras el US Open de 2021.

Después de igualar a Severiano Ballesteros con tres victorias en el Open de España, convirtiéndose en los dos golfistas que más trofeos acumulan en la historia moderna, Rahm buscará en esta edición acercarse a Ángel de la Torre, que, con cinco títulos (entre 1916 y 1925), ostenta el récord de más victorias en el torneo.

En 2022, Rahm se coronó campeón con el resultado más bajo en la historia del torneo: 259 golpes y 25 bajo par, récord absoluto del Open de España. Matthieu Pavon (265, -19) y Min Woo Lee (266, -18) le siguieron en la clasificación final.

En 2023 Rahm ha ganado cuatro títulos: el Sentry Tournament of Champions, el The American Express, el Genesis Invitational y el Masters de Augusta. En 2022, el Acciona Open de España presented by Madrid reunió a más de 43.211 espectadores en sus cuatro jornadas de competición. La próxima edición de 2023 ofrecerá una bolsa de premios de 3,25 millones de dólares, un aumento significativo respecto a los 1,75 millones de euros que se repartieron en 2022.