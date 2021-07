Jon Rahm cumple y llega con opciones a la última jornada

El español Jon Rahm, número 2 mundial, cumplió este sábado en la tercera jornada del Abierto Británico al entregar una tarjeta de 68 golpes (2 bajo par) que lo colocan, con -7, a 5 del líder, el sudafricano Louis Oosthuizen (-12) y mantienen vivas su opciones de triunfo sobre el Royal St George’s GC (Sandwich, Kent).

Rahm estuvo lejos de sus mejores números, pero en una jornada irregular de los de arriba, consiguió ascender hasta la sexta plaza. Tras la segunda vuelta del viernes, en la que hizo su mejor registro en un 'grande', arrancó con un bogey en el primer hoyo que rápidamente solventó con dos birdies en el tercero y en el sexto, su favorito.

El de Barrika aprovechó la escasa brisa en la costa de Dover y se mostró más seguro con el putt, pero volvió a fallar en el 7 y en el 11. A partir de ahí, se produjo un cambio radical en el juego y en la actitud del guipuzcoano.

Rahm sacó la furia del campeón y encadenó tres birdies en el 12,14 y 17, que le permiten mantener encendido el sueño de lograr su segundo 'major' de forma consecutiva y dejar su nombre grabado en los anales de la historia.

El pinchazo del número 1 del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, que hizo un 73, abre de nuevo las posibilidades de que el español recupere la primacía mundial. Para ello es necesario que Rahm finalice el campeonato por delante del surcarolino y clasificado entre los 15 primeros.

