Jon Rahm se complica sus opciones de título en un mal tercer día

El norirlandés Rory McIlroy, el surcoreano Si Woo Kim y el estadounidense David Lipsky comparten liderato con -6 en total después de tres jornadas en el Memorial Tournament en tanto que el español Jon Rahm no pudo recortar respecto a la cabeza y sigue a cuatro golpes de la cabeza del torneo con -2.

McIlroy (-2 este sábado), Kim (-1) y Lipsky (par) llegarán a la última ronda del domingo con una ventaja mínima respecto a cinco golfistas con -5 acumulado: el noruego Viktor Hovland y los estadounidenses Denny McCarthy, Lee Hodges, Wyndham Clark y Mark Hubbard.

