El español Jon Rahm, segundo de la clasificación mundial, firmó este domingo una tarjeta de 69 golpes, suficiente para ganar el Abierto Mexicano de Golf, su séptimo triunfo en el tour de la PGA. Rahm no estuvo fino, cometió un 'bogey' en el décimo hoyo y aunque hizo tres 'birdies', en el sexto, el séptimo y el decimocuarto, dejó ir uno en el penúltimo y necesitó cerrar bien para ganar con 267 golpes, 17 bajo par. "Me costó conseguir este triunfo; me compliqué en el último hoyo, pero me mantuve agresivo, confié en mi juego y terminé ganando", dijo el español. El Abierto transcurrió en el balneario de Puerto Vallarta, en el Pacífico mexicano, formó por primera vez parte del tour de la PGA y transcurrió con una bolsa de premios de 7,3 millones de dólares.

Resultados del Abierto Mexicano de Golf:

R1 R2 R3 R4 Total.1. Jon Rahm (ESP) 64 66 68 69 267.2. Brandon Wu (USA) 69 70 66 63 268.=. Tony Finau (USA) 71 68 66 63 268.=. Kurt Kitayama (USA) 64 70 66 68 268.5. David Riley (USA) 69 65 67 68 269