Jon Rahm no arranca con buen pie el segundo grande del año

El golfista español Jon Rahm dejó un mal inicio este jueves en el Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, al firmar un +6 que le deja en la cola de la tabla, muy lejos de su mayor rival por el número uno del mundo, un Scottie Scheffler que terminó con -3 tras una primera jornada que no se pudo concluir por la falta de luz tras retrasar su inicio por una helada.

El vasco falló de primeras en el recorrido de Rochester, Nueva York, adonde llegó como favorito en racha esta temporada y, en especial, por su exhibición para ganar el Masters de Augusta el mes pasado. Rahm no tuvo un buen juego desde el 'tee' y con el 'rough' muy alto y banderas complicadas, el campo se defendió de lo lindo.

Empezó y terminó bien el de Barrika, pero entre medias sufrió cinco 'bogeys' en seis hoyos. El 'birdie' del 9, su último hoyo, fue algo de aire después de una despedida que fue en barrena con 'bogey' en el 6 y 8, más 'doble-boegey' en el 7. Cuatro veces campeón esta temporada, el número uno del mundo necesitará una vuelta muy baja este viernes para salvar el corte.

El intento de doblete tras el Masters necesitaría después un fin de semana épico, como el de su 'chaqueta verde', mientras arriba marcan el ritmo los jugadores locales como Bryson DeChambeau, Keegan Bradley o Scheffler. El número dos del mundo, en su mano a mano con Rahm como los mejores de la temporada, terminó en -3 una jornada retrasada por la helada con la que despertó Oak Hill, libre de errores y con esos tres 'birdies'.

