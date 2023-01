Jon Rahm alucina con el nivel de Gareth Bale como golfista

Una vez colgadas las botas y dejado a un lado el fútbol, Gareth Bale sigue disfrutando sobre la hierba, aunque ahora lo hace en los campos de golf. El galés prepara su asalto al profesionalismo y ya anunciado que el próximo mes de febrero disputará el AT&T Pebble Beach Pro-Am en California.

Estos días ha estado entrenando de cara a su desembarco en el campeonato de la PGA y lo ha hecho junto al español Jon Rahm al que ha dejado alucinado con su desempeño. Rahm no ha dudado en elogiar a un Gareth Bale del que ha dicho que "no puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y en el golf al mismo tiempo, simplemente no me parece justo".

Rahm compartió nueve hoyos con Gareth Bale en el Pro-Am y quedó encandilado: "Está buscando jubilarse pronto y se puede decir que ama este deporte, ama el golf y realmente quiere llegar a jugar un poco más, así que espero que en el futuro lo vea más veces en el pro-am", apuntó el golfista español.

El español reconoció que Bale no le pidió ningún consejo: "Él no me ha pedido nada, ni debería, ya es lo suficientemente bueno. Como dije, ser un futbolista profesional no tiene nada que ver con ser tan bueno. Ya es lo suficientemente bueno. En el momento en el que practique más, mejorará mucho. Es un jugador muy, muy bueno", afirmó.