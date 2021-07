Gris inicio de Rahm en el último 'major' de la temporada

Jon Rahm, número 2 mundial, tuvo un inicio gris en la 149 edición del Abierto Británico de golf, al firmar sobre el Royal St George’s GC (Sandwich, Kent) una tarjeta con 71 golpes, uno sobre el par y a siete del líder provisional, su compañero de partido el sudafricano Louis Oosthuizen, autor de un 64 (-6).

Rahm, que además de buscar ganar su segundo 'grande' también intentará recuperar el número 1 mundial cedido el pasado domingo, sufrió en exceso el 'doble bogey' cometido en el hoyo 9, un par 4 cerrado con seis golpes, y al que llegaba en el par tras el 'bogey' cometido en el 5 y rápidamente redmimido con un 'birdie' en el 6.

