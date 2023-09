Golf/Ryder.- Zach Johnson: "Sé lo que dice la historia, pero mis muchachos ven esto como una gran oportunidad"

El capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup, Zach Johnson, dejó claro este lunes que sabe lo que "dice la historia" de la competición sobre su rendimiento cuando juegan fuera de su país, pero afirmó que su equipo ve esta edición "como una gran oportunidad" para acabar con 30 años sin ganar la competición en suelo europeo.

"Los equipos europeos han sido siempre muy fuertes, muy buenos, muy profundos, y este año no es diferente. Es simplemente difícil y sé lo que dice la historia, soy muy consciente de eso, pero al mismo tiempo puedo hablar con confianza y, hablando con mi equipo, estos muchachos están listos y quieren aceptar esa dificultad y simplemente quieren ver esto como una gran oportunidad", indicó Zach Johnson en rueda de prensa en el Marco Simone and Country Club de Roma.

El jugador americano resaltó que "este es un nuevo equipo con una nueva oportunidad", pero que no olvida que "es difícil ganar fuera de tu zona de confort". "Es difícil ganar contra un equipo que siempre ha sido muy, muy formidable, realmente es así de simple", zanjó.

Johnson apuntó que su viaje desde su nombramiento como capitán "ha sido bastante largo" y que estaba "con mucha ansiedad" por lo que supone esta competición. "Los muchachos están listos para competir", aseveró el capitán visitante, que sabe que su papel "es mucho más difícil" de lo que inicialmente parece.

"Sin embargo, he disfrutado cada segundo. Creo que ser capitán es mucho más difícil que ser jugador. Esta es una nueva experiencia para Luke (Donald, capitán europeo) y para mí. El poder gestionar un equipo, diferentes personajes, proponer ideas que crees que ayudarán a su equipo. He intentado disfrutar el viaje lo máximo posible y me alegro que la semana finalmente haya llegado", añadió Johnson.

El capitán estadounidense está seguro de sus seis elecciones porque "agregaron confianza a lo que ya estaba implementado" y quiso aventurar nada sobre el rendimiento que pueden dar. "Todos sabemos que a estas alturas cualquiera puede vencer a cualquiera. Entiendo que el resultado final puede ser de diferentes maneras, pero confío en que los 12 muchachos que tengo son el mejor equipo este año", advirtió.

Zach Johnson confirmó que "no" contarán con la ayuda en persona de Tiger Woods. "Hemos llegado a este punto y él entiende que probablemente sea mejor que naveguemos por esto nosotros mismos, pero él siempre está en la esquina interior y en este punto hay más estímulo de su parte, ya sea enviando mensajes de texto a los muchachos o a los vicecapitanes y capitanes. Está ahí para animar porque está muy involucrado en lo que hacemos año tras año con el equipo y estoy agradecido por eso. Es el mejor jugador de nuestra generación, afortunadamente es estadounidense y usaremos su conocimiento, su franqueza y su pasión lo mejor que podamos", sentenció.