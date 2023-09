Golf/Ryder.- Rory McIlroy: "Sergio García, Poulter y Westwood nos echarán de menos más que nosotros a ellos"

ROMA (ITALIA), 27 (PA Media/dpa/EP)

El golfista norirlandés Rory McIlroy defendió este miércoles que el español Sergio García, y los británicos Ian Poulter y Lee Westwood, habituales en una Ryder Cup para la que ahora son inelegibles por adherirse al circuito LIV saudí, les "echarán de menos más" que el Equipo Europeo a ellos.

"Es un poco extraño no tenerlos cerca. Pero creo que esta semana, más que ninguna otra, van a notar que no están aquí, y creo que van a echar de menos estar aquí más que nosotros a ellos", afirmó sobre los tres jugadores a los medios de comunicación desde Roma, antes del comienzo de la Ryder Cup en el Marco Simone Golf and Country Club este viernes.

El trío de jugadores europeos era habituales del evento durante las últimas dos décadas, pero se hicieron inelegibles después de unirse al circuito profesional impulsado por Arabia Saudí. García, el máximo anotador de puntos de la Ryder Cup de todos los tiempos, intentó volver a la prestigiosa competición sin éxito, aunque McIlroy reiteró que no pensarán en su ausencia.

"Esta semana se han dado cuenta de que la decisión que tomaron les ha impedido formar parte, y eso es duro. El panorama en el golf es cada vez más cambiante y dinámico, y ya veremos qué pasa y si formarán parte de él en el futuro", valoró el norirlandés.

No obstante, la fusión para el próximo año del LIV Golf con el PGA Tour podría ofrecer una vía de regreso para este trío de golfistas 'mítico' en la Ryder Cup.

Concretamente, para McIlroy será su séptima participación en este torneo, por lo que será considerado el líder de Europa dentro y fuera del campo. Aunque, el número dos del mundo quiere que el resto del equipo le trate como uno más. "No estoy para dar gritos y discursos. Les dije a todos los chicos que no quiero que nadie me admire. En nuestro equipo no hay jerarquías", insistió.