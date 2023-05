Golf.- Jon Rahm: "Me cuesta creer que el mejor jugador europeo de la Ryder no sea apto para estar en el equipo"

El golfista español Jon Rahm reconoció una vez más su pesar porque "la política" se esté cruzando en el desarrollo de la Ryder Cup del próximo mes de septiembre en Roma y que le costaba comprender que su compatriota Sergio García, "el mejor jugador europeo" de la competición, no fuese a formar parte del equipo por estar enrolado en el LIV Golf.

"Me entristece un poco que la política se haya interpuesto en el camino de un evento tan hermoso. Son los mejores europeos contra los mejores estadounidenses, punto. Y pase lo que pase, quién juega LIV y quién no juega LIV, para mí no debería ser importante, es el que mejor se adapta para representar al equipo europeo", señaló Rahm este lunes durante su rueda de prensa antes de participar en el Memorial Tournament.

En este sentido, confesó que va "echar de menos" a su compatriota Sergio García, al que el capitán Luke Donald ya le ha confirmado que no podrá entrar en el equipo al perder su condición de miembro del Circuito Europeo por jugar el nuevo circuito. "Formamos una gran pareja en Whistling Straights", remarcó el de Barrika sobre la actuación que tuvo junto al castellonense en la pasada Ryder Cup.

El vizcaíno cree que "una pareja española" es algo "incrustado en las raíces" de la competición por equipos, poniendo como ejemplo a la sociedad que formaron en su momento Severiano Ballesteros y José María Olazabal. "Me cuesta creer que el mejor jugador que ha tenido Europa, el más exitoso que ha tenido Europa en la Ryder Cup, no sea apto para estar en el equipo", lamentó sobre la ausencia del de Borriol, el golfista que más puntos (28.5) ha logrado en este evento.

"Es algo desafortunado, pero también quiero tener esperanzas, hay un par de jugadores españoles jugando realmente bien en este momento, así que espero que puedan unirse a mí en el equipo", añadió Rahm sobre las opciones de otros compatriotas como Pablo Larrazabal, Jorge Campillo o Adri Arnaus.