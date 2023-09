Golf.- Carlota Ciganda: "Es increíble, es una semana que recordaré siempre"

La golfista española Carlota Ciganda se mostró "muy, muy contenta" después de conquistar la Solheim Cup con Europa este domingo en Finca Cortesín (Málaga), primera vez que el torneo se celebraba en España y con su victoria final reteniendo el título europeo.

"Ha sido una semana increíble para mí estando en España. Muy, muy especial jugar aquí delante de mi afición, familia y muchos amigos. Es muy especial escuchar mi nombre en todos los hoyos, no tengo palabras para agradecer todo", dijo en rueda de prensa.

Ciganda no quiso acaparar los focos a pesar de que firmó cuatro victorias en estos tres días contra Estados Unidos, con su partido individual este domingo sellando el 14-14 que permitió a Europa lograr su tercera Solheim seguida. "Quiero felicitar a todo el equipo, no es solo yo, es el equipo. Hay mucha gente detrás de esto, es un esfuerzo de todo el equipo y estoy muy orgullosa", afirmó.

"Europa es siempre un equipo. Estamos unidos, luchamos y, después del viernes por la mañana, salimos a jugar sabiendo que podíamos hacerlo. Estoy muy contenta", añadió, recordando la remontada europea tras empezar 0-4 el viernes por la mañana.

La navarra, en su sexta Solheim Cup, logró su cuarto título y reconoció no recordar la locura vivida en su triunfo sobre Nelly Korda. "No recuerdo lo que pasó. Estaba muy cerca y di un buen golpe. Hice el putt y no sé qué hice después. Me volví loca simplemente y me abracé a todo el mundo con locura", dijo.

"Así es el 'match play', pierdes un hoyo y sigues en el siguiente. Me ayudó mucho ver a Suzann en el 16. Se acercó y me dijo que saliera ahí y lo lograra, delante de mi país, de mi gente, que lo terminara. Tuve un gran golpe y luego en el 17 fue increíble. Terminar así, no tengo palabras. Creo que es una semana que recordaré para siempre. Estoy muy, muy contenta", terminó.